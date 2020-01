Citytrainers brengen Bredanaars in beweging: 'Je kennis groeit én zelfvertrouwen krijgt een boost'

BREDA - Voor iedere sportieve Bredanaar met de leeftijd van 35 jaar en ouder organiseert Breda Actief de cursus Citytrainer Volwassenen & Senioren. Deze gratis cursus is speciaal voor mensen die het leuk vinden om anderen aan te zetten om meer te gaan bewegen, hun netwerk willen uitbreiden en leuke ideeën hebben. Op 10 februari gaat de cursus van start.

De cursus Citytrainer Volwassenen & Senioren is speciaal ontwikkeld voor mannen en vrouwen vanaf 35 jaar. In 7 bijeenkomsten worden de cursisten door professionals van Breda Actief en WIJ opgeleid om sportieve en passende activiteiten te organiseren en te begeleiden. Met het doel om anderen aan te zetten om meer te gaan bewegen. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn presenteren en coachen, houding, kennis over doelgroepen en conflicthantering. Daarnaast wordt er vooral in de praktijk aan de slag gegaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast dat de maatschappelijke betrokkenheid voldoening geeft, ontwikkelen de deelnemers zich ook op persoonlijk vlak. Zo krijgt het zelfvertrouwen een boost, groeit hun kennis, wordt het talent efficiënt ingezet en leren ze in te spelen op verschillende situaties. Bovendien ontvangen de deelnemers na het succesvol afronden van de cursus een erkend certificaat.

Start cursus op 10 februari

De gratis cursus wordt georganiseerd door Breda Actief in samenwerking met WIJ en gaat 10 februari van start. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in de gymzaal van Huis van de Heuvel in Breda.

Meer informatie

Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar de cursus Citytrainers Volwassenen & Senioren kan mailen naar citytrainers@breda-actief.nl of bellen naar 076 – 52 33 555 (Klaartje Oerlemans). Kijk voor meer informatie op www.citytrainerbreda.nl.