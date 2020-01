Deel NAC-supporters komt te laat door schimmelbus

BREDA - Een deel van de NAC-supporters, die vandaag naar Deventer afreizen om hun ploeg te steunen, zal niet op tijd zijn voor de aftrap van Go Ahead Eagles - NAC. Dat komt doordat de bus van Touringcarbedrijf Muijs Scaldis vol met schimmel zat.

De fanatieke supportersgroepering Breda Loco's pikt dit niet. Zo schrijven zij op Twitter "Dit is de druppel! Kappen met Muijs Scaldis en wel per direct NAC". Ook Fr0nt76, die eigenlijk in deze bus hadden moeten zitten, accepteert dit niet en laat op Twitter hun ongenoegen blijken. "Het krediet voor de fanatieke supporters waar @NACnl zo hun mond van vol heeft... Gevolg: sfeeractie pas rond tweede helft in het stadion."

De supporters zijn iets na 13.15 uur vertrokken met een nieuwe bus. De sfeeractie die voorafgaand aan de wedstrijd gepland stond zal nu in de tweede helft plaatsvinden.

UPDATE: Zojuist laat supporterscoördinator Gijs Kluft weten dat de aftrap van de wedstrijd een kwartier later zal plaatsvinden. "Vandaag helaas erg misgegaan met het busvervoer. We overleggen nu hoe te compenseren en de betreffende supporters krijgen morgen bericht. Heel erg jammer vooral ook met oog op de supersfeeractie die was georganiseerd. Maar vooral in zijn geheel natuurlijk een onacceptabele bus. De wedstrijd begint een 15 minuten later om de eerste schade te beperken. Maar we komen er zeker nog op terug."