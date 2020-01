NAC biedt excuses aan voor schimmelbus, supporters krijgen gratis kaart ter compensatie

BREDA - NAC geeft de supporters die afgelopen zondag te laten kwamen bij Go Ahead Eagles - NAC doordat de supportersbus vol schimmel zat een kaartje voor een uitwedstrijd naar keuze ter compensatie. De club heeft haar excuses aangeboden voor de situatie, en is in gesprek met de Touringcarbedrijf Muijs Scaldis over het vervolg.

Een onacceptabele situatie. Dat is hoe NAC de problemen met de supportersbus van afgelopen zondag noemt. De bus waarmee een groep supporters af zou reizen naar Deventer voor de wedstrijd van NAC tegen Go Ahead Eagels, zat helemaal vol met schimmel. De supporters moesten daardoor wachten op vervangend vervoer. Dat kwam echter te laat. Ondanks dat de wedstrijd vanwege de situatie een kwartier later begon, mistte de groep het begin van de wedstrijd.

NAC heeft de betreffende supporters excuses aangeboden. "NAC is een club voor iedereen en de club is eindverantwoordelijk voor deze bussen." De club biedt alle getroffen supporters ter compensatie een kaart aan voor een uitwedstrijd naar keuze. De club gaat in gesprek met de busonderneming over het vervolg. De Breda Loco's waren zondag echter al meteen duidelijk op Twitter: "Dit is de druppel! Kappen met Muijs Scaldis en wel per direct NAC"