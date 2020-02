Bootcampen samen met ouderen: Sociale sportschool van start in Breda

BREDA - Fitte Bredanaars laten sporten met ouderen. Dat is het idee achter de Sociale Sportschool. Het concept ontstond in Den Bosch, en gaat dankzij Vitaal Breda vandaag ook in Breda van start. Wethouder Daan Quaars geeft vandaag de officiële aftrap.

Enthousiaste sporters gaan vandaag samen met ouderen in een rolstoel of met een rollator bootcampen tijdens de aftrap van de Sociale Sportschool. De rolstoelen of rollators worden door de sporters met verschillende oefeningen als fitnessapparaat gebruikt. Zo doen zij een fysiek uitdagende work-out, maar komen ook de ouderen in beweging. Zij doen tegelijkertijd namelijk ook lichte oefeningen.

De komt van de Sociale Sportschool naar Breda is een initiatief van Vitaal Breda. Zij willen Bredanaars niet alleen fysiek gezonder maken, maar ook mentaal. "De bootcamp heeft ook een sociale component", legt de stichting uit. Want bij de Sociale Sportschool snijdt het mes aan twee kanten. Ouderen komen weer buiten, zijn deelgenoot van een sociale activiteit met jonge mensen en leven daardoor zichtbaar op. "Ook de sporters zijn enthousiast over de combinatie van sport en goed doen. Er is echt sprake van wederkerigheid en interactie. En doordat er altijd serieus wordt gesport trekt de activiteit jonge sporters aan die normaliter zich niet zouden aanmelden als vrijwilliger in de ouderenzorg."

Wil jij meedoen in Breda? Neem dan contact op met Stichting Vitaal Breda; info@vitaalbreda.com 06-50511806.