NAC bevestigt komst van Peter Hyballa als nieuwe trainer

BREDA - Peter Hyballa is de nieuwe trainer van NAC. Dat heeft de club vandaag bevestigd. Hyballa is de opvolger van Ruud Brood, die eind 2019 afscheid nam van de club. Willem Weijs is momenteel interim-trainer. "NAC is een prachtige volksclub met fantastische supporters. Met dit jonge team wil ik graag aanvallend voetbal spelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan", aldus Hyballa.

NAC Breda heeft in Peter Hyballa de trainer gevonden waar het naar op zoek was. De 44-jarige Duitser tekent voor anderhalf jaar bij De Parel van Het Zuiden en zal dinsdagochtend zijn eerste training leiden.

Peter Hyballa startte zijn trainersloopbaan als jeugdtrainer bij diverse Duitse clubs waaronder Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund. In 2010 stond Hyballa voor zijn eerste klus als hoofdtrainer bij Allemania Aachen, destijds uitkomend in 2. Bundesliga. Via verschillende tussenstappen bij Sturm Graz en Bayer 04 Leverkussen (als jeugdtrainer en assistent trainer) kwam hij in Nederland terecht bij NEC. Daar maakte Nederland voor het eerst kennis met de enthousiaste Peter Hyballa. Afgelopen anderhalf jaar was Hyballa trainer bij het Slowaakse FC DAC waarmee hij afgelopen seizoen de hoogst genoteerde eindrangschikking behaalde in de historie van de club.

Technisch directeur Tom van den Abbeele is erg blij met de aanstelling van de Duitse oefenmeester. "We zijn zorgvuldig te werk gegaan in de zoektocht naar een nieuwe trainer. We hebben met meerdere kandidaten gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Peter Hyballa het beste bij de kernwaarden van de club past. We zijn dan ook erg blij dat we er uit zijn gekomen en kijken uit naar een mooie samenwerking.''

Brood

NAC nam op 31 december na 9 maanden afscheid van Ruud Brood. Willem Weijs was in de tussentijd zijn vervanger. Weijs zal de rol van trainer van Jong NAC als verbinder tussen de jeugdafdeling en de eerste selectie weer op zich nemen.