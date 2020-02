Stormt NAC door in de strijd om de beker?

BREDA - NAC Breda neemt het vanavond in Alkmaar op tegen AZ in de strijd om de KNVB Beker. Als de ploeg uit Breda voor een verrassende winst weet te zorgen, dan gaat de ploeg door naar de halve finale.

Het was 23 januari een prachtig avondje NAC in het Rat Verleg Stadion. Toen werd in eigen huis het kwakkelende PSV aan de kant gezet in de strijd om de KNVB Beker. PSV eindigde met tien man en een 2-0 nederlaag, terwijl in het Rat Verleg Stadion groot feest werd gevierd.

Vanavond kan NAC de mooie reeks in het Bekertoernooi doorzetten tegen AZ. Om 18.30 uur gaat de bal rollen in Alkmaar. Op papier is AZ de gedoodverfde winnaar. De ploeg is bezig aan een goed seizoen en staat tweede in de tussenstand van de eredivisie, terwijl NAC het moet doen met 'slechts' een zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

De underdog krijg in Alkmaar steun van een uitverkocht uitvak met 650 NAC-supporters. Het wordt voor NAC de tweede wedstrijd onder de nieuwe trainer Peter Hyballa. De eerste wedstrijd onder Hyballa, tegen OSS, eindigde in een teleurstellend gelijkspel.

Als NAC in Alkmaar wint, dan zal in de halve finale Feyenoord of Heerenveen de tegenstander zijn.