Neemt NAC vanavond eindelijk weer 'gewoon' drie punten mee naar Breda?

BREDA - NAC Breda staat vanavond een belangrijke wedstrijd te wachten in de Keuken Kampioen Divisie. Want terwijl de spelers waarschijnlijk nog aan het nagenieten zijn van de stunt van afgelopen woensdag tegen AZ, staat de ploeg vanavond een wedstrijd tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie te wachten.

Veel NAC supporters zijn al aan het dromen van het naar Breda halen van de beker. Daarvoor hoeven nog maar twee hobbels genomen te worden: Feyenoord en de winnaar van de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. Maar ondertussen gaat de Keuken Kampioen Divisie natuurlijk ook gewoon door. En vanavond staat Ajax 2 op het programma.

Het is voor de club uit Breda een belangrijke wedstrijd om de aansluiting met de top niet nog verder uit het oog te verliezen. NAC staat namelijk op de zesde plaats, en Ajax 2 op de tweede. Het verschil tussen de ploegen is tien punten. Vorige week was het resultaat van NAC in de competitie nog teleurstellend. Toen werd gelijk gespeeld tegen Oss, terwijl de ploeg uit Breda duidelijk de betere kansen had. Ook de twee wedstrijden daarvoor in de Keuken Kampioen Divisie werden door NAC niet gewonnen.