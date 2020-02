NAC bekert door na overtuigende winst op AZ

BREDA - NAC heeft in de kwartfinale van het bekertoernooi gezorgd voor een geweldige stunt. Er werd gewonnen van AZ met 1-3. Doelpunten waren van El Allouchi, Noblejas en Schouten.

De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie tegen de nummer twee van de Eredivisie. Het was vanavond in Alkmaar duidelijk dat NAC de underdog was in de wedstrijd in het bekertoernooi. Maar NAC verbaasde vriend en vijand met een overtuigende winst.

In de 35e minuut opende El Allouchi de score in Almaar, en bepaalde daarmee meteen de ruststand. Na de rust liep NAC verder uit na een counter die benut werd door Schouten. Slechts 5 minuten later sloeg AZ echter terug via Idrissi. Lange tijd bleef het spannend, maar in de 86e minuut schoot Javi Joblejas namens NAC de beslissende 3-1 binnen. Het uitvak ontplofte op dat moment, want dat zat vol met 650 NAC-supporters.

Het was voor NAC de tweede wedstrijd onder de nieuwe trainer: Peter Hyballa. NAC won de achtste finale in januari van PSV in eigen huis.