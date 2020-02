NAC treft Feyenoord in halve finale van de KNVB beker

BREDA - Na PSV en AZ is Feyenoord de nieuwe tegenstander van NAC in het bekertoernooi. Begin maart mag de club afreizen naar de Kuip om de halve finale van de KNVB beker te spelen.

Het was bijzonder moeizaam, maar gisterenavond lukte het Feyenoord om Heerenveen van zich af te schudden in de kwartfinale van de KNVB beker. En dat betekent dat de club uit Rotterdam de nieuwe tegenstander is van NAC. Bij Feyenoord zijn we waarschijnlijk blij met dat scenario, aangezien NAC 'slechts' eerstedivisionist is. Maar dat de Geel-Zwarten zich niet zomaar gewonnen geven, was tegen PSV en AZ wel te zien.

Als er van Feyenoord gewonnen wordt begin maart, dan mag NAC strijden voor de beker in een finale tegen Ajax of FC Utrecht.

AZ

Woensdag won NAC de kwartfinale in het bekertoernooi van de huidige nummer 2 van de eredivisie AZ. "Dit is ongelooflijk", waren na die wedstrijd de eerste woorden van Verschueren. "In de beker kan alles. Met die motivatie zijn we hierheen gekomen. We kwamen voor rust met 1-0 voor en dat hebben we na de rust verder uitgebouwd. Iedereen heeft keihard gewerkt. Dat we nu in de halve finale staan is super."