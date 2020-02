NAC buigt 0-2 achterstand om in ruime overwinning tegen Jong Ajax

BREDA - NAC heeft vanavond een knappe overwinning geboekt op Jong Ajax. Na een half uur spelen keken de Bredanaars aan tegen een 0-2 achterstand, die de ploeg wist om te buigen naar een 2-4 overwinning.

NAC begon niet goed aan de wedstrijd tegen Jong Ajax. Al na een half uur spelen stond er 0-2 op het scorebord. Gelukkig bracht Finn Stokker voor rust de spanning terug in de wedstrijd door de 2-1 binnen te lopen.

Na de rust was het El Allouchi die NAC op gelijke hoogte bracht met Jong Ajax. Met een halve omhaal trok hij de score gelijk. Nog geen tien minuten later is het opnieuw raak. Jordan van der Gaag maakte het in Amsterdam 2-3.

De slotminuten in Amsterdam waren bijzonder spannend. Uiteindelijk was het opnieuw Mounir El Allouchi die het net wist te vinden. In de extra tijd pegelde hij op prachtige wijze de 4-2 binnen, waardoor de drie punten definitief mee naar Breda komen.