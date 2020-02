Feyenoord-NAC binnen seconden uitverkocht, teleurgestelde reacties stromen binnen

BREDA - Een kaartje bemachtigen voor de halve finale van de beker uit tegen Feyenoord. Dat is wat iedere NAC-supporter wilde. Maar clubkaarthouders en leden van de Club van 1912 grepen massaal naast de kaarten. En dat leidt tot veel boze en teleurgestelde reacties. Om de supporters tegemoet te komen, zal NAC de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion op groot scherm gaan uitzenden.

Voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord die begin maart wordt gespeeld zijn 1200 kaarten beschikbaar voor supporters van NAC. Gisteren plaatste de club al een uitgebreide uitleg op de website over hoe die kaarten verdeeld zouden worden. Zo gaan er 234 kaarten naar de NAC Supportersvereniging, 89 naar de Breda Loco's, en 84 naar Fr0nt76 en Stichting Vak G. Ook gaan er twee bussen met vrijwilligers van NAC, en twee bussen voor sponsors.

Resterende kaarten gingen vanochtend in de verkoop voor de Club van 1912. Pas later zouden de Seizoenskaarthouders en de ClubCardhouders aan de beurt komen. Maar toen de leden van de Club van 1912 vanochtend om 9.00 uur klaar zaten om hun kaarten te bemachtigen, bleken deze al binnen luttele seconden uitverkocht te zijn. Op Facebook stromen de boze en teleurgestelde reacties dan ook binnen. "Lekker dan NAC Breda!!! Om 09:00 uur al geen kaartje meer te krijgen voor Club van 1912", schrijft iemand. "Bedankt nac, 1912 stelt dus ook niets voor, vanaf 8 uur achter de computer, terwijl het gewoon uitverkocht is", laat een ander weten.

Evenement

Om alle supporters die de kaarten zijn misgelopen tegemoet te komen, organiseert NAC voor haar supporters een speciaal evenement in het Rat Verlegh Stadion tijdens de bekerwedstrijd. In het stadion komt er een groot scherm te staan waarop de wedstrijd wordt uitgezonden. Voor dit evenement zijn 3750 kaarten beschikbaar.