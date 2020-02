NAC wint van Almere City dankzij rake strafschop Jan Paul Van Hecke

BREDA - Voor de derde keer in tien dagen tijd heeft NAC een wedstrijd winnend afgesloten. De ploeg van trainer Peter Hyballa won vrijdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion met 1-0 van Almere City. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door verdediger Jan Paul van Hecke vanuit een strafschop.

Hyballa stuurde tegen Almere City dezelfde basisopstelling het veld in als in de gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax (2-4) van afgelopen maandag. De Geel-Zwarten kwamen in eigen huis nauwelijks in de problemen. Het eerste schot van het duel kwam van de voet van Mounir El Allouchi. De poging van de middenvelder belandde in het zijnet. Aan de andere kant was Nick Venema met een kopbal dicht bij een doelpunt. Maar voor de negende keer dit seizoen wist NAC-doelman Nick Olij zijn doel schoon te houden. Nog voor rust was opnieuw El Allouchi dichtbij een doelpunt, maar zijn schot vloog naast het doel van keeper Joshua Smits. De ruststand in Breda was dan ook 0-0.

Na rust begon NAC een stuk feller dan in de eerste helft. Van Hecke kopte net naast uit een hoekschop en een schot van Van der Gaag werd geblokt. Na 58 minuten spelen ging de bal op de stip na een overtreding op Yassine Azzagari. Jan Paul van Hecke ging achter de bal staan en bleef koeltjes: 1-0.

NAC kwam nauwelijks in de problemen tot Anass Ahannach ineens opdook en de bal voorlangs schoot. NAC ging op jacht naar de tweede goal en was daar meerdere keren dichtbij. In de 72e minuut volgde een schitterende aanval, waarbij Azzagari kon El Allouchi wegsteken in het zestienmetergebied en hij vond Stokkers bij de eerste paal. Stokkers zag zijn inzet geblokt worden door een verdediger. Enkele kansjes via Azzagari en Haye volgden, maar gescoord werd er niet meer. Daardoor kroonde Van Hecke zich tot matchwinner op de vooravond van Carnaval.