NAC neemt per direct afscheid van Jurich Carolina. In goed overleg hebben beide partijen besloten uit elkaar te gaan. (Foto: Peter Visser)

NAC neemt per direct afscheid van Jurich Carolina. In goed overleg hebben beide partijen besloten uit elkaar te gaan. (Foto: Peter Visser)

Contract Jurich Carolina ontbonden; verdediger op weg naar het Poolse Stomil Olsztyn

BREDA - NAC neemt per direct afscheid van Jurich Carolina. In goed overleg hebben beide partijen besloten uit elkaar te gaan. Carolina had nog een contract tot medio 2021. De 21-jarige verdediger gaat een contract te tekenen bij het Poolse Stomil Olsztyn.

Carolina kwam in 2018 over van PSV. Hij kon bij de Eindhovenaren verlengen maar koos voor een avontuur bij NAC. Dit avontuur werd allesbehalve een succes voor beide partijen. De linksback speelde maar 614 minuten in het eerste elftal van NAC. Zijn laatste wedstrijd dateert van 10 november 2018. In januari 2019 werd Carolina voor een half jaar verhuurd aan FC Den Bosch, waar hij geen minuut in actie kwam. Na zijn terugkeer in Breda kwam hij uit voor Jong NAC. De international van Curacao mocht al lange tijd vertrekken uit Breda. Een aantal weken geleden was hij op proef bij Saburtalo uit Georgë, maar wist daar geen contract af te dwingen.

NAC lijkt nu dus eindelijk verlost van Carolina. Hij gaat een contract tekenen bij Stomil Olsztyn. De club speelt in de Poolse eerste divisie en staat op een elfde plek.