Oranje Leeuwinnen komen naar Rat Verlegh Stadion voor oefenwedstrijd tegen België

BREDA - De Oranje Leeuwinnen spelen op 5 juni een oefenwedstrijd tegen België in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Dit doet het team in voorbereiding op de Olympische Spelen.

De Oranje Leeuwinnen, momenteel de nummer drie van de FIFA-wereldranglijst, beginnen de laatste fase van de voorbereiding op weg naar de Olympische Spelen met een tweetal oefenwedstrijden tegen België en Noorwegen. De eerste wedstrijd, tegen België, vindt plaats in het Rat Verlegh Stadion. De wedstrijd tegen Noorwegen spelen de dames in Doetinchem. De nationale vrouwenteams van Nederland en België troffen elkaar 31 keer eerder: Oranje stapte 21 maal als winnaar van het veld, de Belgen waren in vijf gevallen de sterkste en vijf duels eindigden gelijk.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse dames in Breda spelen. Op 5 oktober 2018 wonnen ze de WK Play-off wedstrijd tegen Denemarken in Breda. Het stadion was toen compleet uitverkocht.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor Oranje ClubCardhouders start voor beide interlands op maandag 30 maart om 12.00 uur. De vrije verkoop begint donderdag 2 april om 12.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de KNVB Ticketshop.