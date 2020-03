Tweeduizend supporters kopen kaarten voor Feyenoord-NAC op groot scherm

BREDA - Al zo'n tweeduizend mensen hebben een kaartje gekocht om de bekerwedstrijd Feyenoord-NAC morgen in het Rat Verlegh Stadion op groot scherm te bekijken. Dat betekent dat er voor late beslissers nog genoeg kaarten over zijn. In totaal is er plek voor 3750 mensen.

Morgen speelt NAC één van de belangrijkste wedstrijden in tijden, namelijk de halve finale van de KNVB beker. In Rotterdam krijgt NAC de kans om opnieuw een grote ploeg met lege handen naar huis te sturen, nadat eerder al PSV en AZ werden verslagen.

Kaarten voor de wedstrijd in Rotterdam vlogen zoals verwacht de deur uit. NAC kreeg 'slechts' 1200 kaarten om te verdelen, en dat betekent dat veel fans niet mee kunnen naar Rotterdam om de wedstrijd daar te beleven. Om die fans tegemoet te komen houdt NAC morgen een speciaal evenement rondom de wedstrijd waarbij 3750 fans de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion op groot scherm kunnen bekijken. Bovendien zal Rob van Daal voorafgaand aan het duel met Feyenoord optreden. De zanger is onder andere bekend van de nummers 'Ik ga leven' en 'Eén biertje nog'. Daarnaast maakte Van Daal een speciale NAC-versie van 'De Toreador'. Tickets koop je hier.