Teleurstelling is groot bij NAC na pak slaag in de Kuip: 'We waren machteloos'

BREDA - Het bekeravontuur van NAC zit er op. In de Kuip was Feyenoord met 7-1 te sterk. De teleurstelling bij de spelers is dan ook groot. Al was trainer Peter Hyballa niet enkel negatief. Hij feliciteerde zijn spelers ondanks het forse verlies met hun mooie prestaties in het bekertoernooi.

Jan Paul van Hecke, de maker van de enige treffer van NAC, sprak van een deceptie. "We speelden best goed in het eerste kwartier. Toen scoorde Feyenoord en valt het in elkaar. In de eerste helft zie je gewoon dan de ene goal na de andere goal vallen. We waren een beetje machteloos, maar met je koppie laten hangen, bereik je niks."

Ook Mounir El Allouchi vond het een moeilijke pot. "We begonnen sterk en Feyenoord had moeite met hoe wij speelden. Dan valt de 1-0 uit een standaardsituatie en daarna gaat het snel. Maar we hebben niet dramatisch gepresteerd, denk ik. In de rust zegt zei de trainer dat we bij elkaar moesten blijven als team, maar je weet dat de wedstrijd gelopen is." Al Allouchi wil nu dan ook vooral de focus gaan leggen op de resultaten van NAC in de competitie. "In de competitie hebben we de stijgende lijn te pakken en ik hoop dat we dat vast kunnen houden."

Voor keeper Nick Olij was het een zure avond in de Kuip. De 3-0 ontstond door een keepersfout, en Olij moest in totaal maar liefst zeven keer de bal uit zijn doel vissen. "Ik ben teleurgesteld, maar ik ben trots op dat wat we gehaald hebben als club en als team. We hebben AZ en PSV verslagen, daar kun je trots op zijn." Ook bij Peter Hyballa heerst ondanks de nederlaag ook een trots gevoel. "Ik heb de jongens gefeliciteerd met hun prestaties in het bekertoernooi, met het bereiken van de halve finale."