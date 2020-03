Dit is geen foto van NAC - Roda. Deze foto is ter illustratie. (Foto: Peter Visser)

Opsteker voor NAC: 4 - 1 winst in thuisduel tegen Roda

BREDA - NAC heeft zondagmiddag in een thuisduel tegen Roda JC met 4 - 1 gewonnen. Dat is een flinke opsteker voor de Bredase ploeg die afgelopen donderdag in de halve finale van de beker nog met 7-1 verloor van Feyenoord.

NAC begon de wedstrijd erg sterk, met een paar kleine kansen tot gevolg. De eerste treffer voor de Bredase club was in de dertiende minuut. Van Hecke zet NAC op 1 - 0 met een penalty. NAC speelt veel op de helft van Roda JC, maar verder dan kleine kansen wist het nog niet te komen. Finn Stokkers brengt de Bredase ploeg op een 2 - 0 voorstand. Na een sterke eerste helft, gaat NAC met een voorsprong de rust in.

Snel aan het begin van de tweede helft krijgt NAC een vrije trap vanaf een zeer interessante positie: recht voor het doel op zo'n 20 meter. De poging wordt geraakt door de muur. In de 58e minuut gaat de bal wederom op de stip, maar dit keer voor Roda: 2 - 1. Deze goal wordt snel beantwoord door NAC. Pele van Anholt zet NAC op 3 - 1 voorsprong. In de 76e minuut doet Mounir El Allouchi daar nog een schepje bovenop: 4 - 1. Na 93 minuten voetballen komt er een einde aan een mooie wedstrijd voor NAC. In het Rat Verlegh laten zij de ploeg uit Kerkrade ruim achter zich.

Halve finale beker

Afgelopen donderdag was een flinke domper voor NAC. De Bredase ploeg ging vol zelfvertrouwen richting Rotterdam om in de halve finale van de beker te spelen tegen Feyenoord. Het eerste kwartier van de wedstrijd was hoopvol voor de Parel van het Zuiden, maar al snel werd duidelijk dat NAC geen weerstand kon bieden tegen de Rotterdamse ploeg. Eindstand: 7-1 verlies.

De supporters van NAC lieten zich ondanks het verlies niet kennen. Zij bleven de Bredase ploeg aanmoedigen. NAC heeft zondag haar supporters beloond met de overwinning op Roda.