Cambuur - NAC gaat door, mét Bredase supporters

BREDA - De wedstrijd van aanstaande vrijdag 13 maart tussen Cambuur Leeuwarden en NAC gaat gewoon door. Uit het overleg dat vanmiddag werd gehouden is gekomen dat vooralsnog de wedstrijd met publiek kan worden gespeeld. Dit is echter wel een momentopname, laat NAC weten. De situatie kan nog veranderen.

Op dit moment gaat de wedstrijd 'gewoon' door met zowel thuis- als uitpubliek, tenzij het RIVM of Veiligheidsregio Friesland anders besluit. Mocht dit het geval zijn, dan zal NAC hier direct over communiceren via zijn kanalen.

Supporters die afreizen naar Leeuwarden dienen rekening te houden met onderstaande voorzorgsmaatregelingen, laat NAC weten:

- Voel jij je niet helemaal lekker of ben je verkouden? Adviseren wij je thuis te blijven;

- Het kan zijn dat je bij twijfel wordt geweigerd bij de bus of bij het stadion;

- Denk vooral verstandig na over het eventuele risico dat jijzelf of je medesupporters lopen.

Heb je een kaart, maar reis je liever niet af naar Leeuwarden? Stuur dan een mail met je relatienummer en rekeningnummer naar ticketing@nac.nl. Je krijgt dan je geld terug.