NAC brengt supporters samen met ludieke 'StayAtHomeChallenge'

BREDA - Voor de spelers en supporters van NAC zijn het vervelende tijden. Al het voetbal, zowel op professioneel als amateurniveau, ligt stil. Met de ludieke 'Stay At Home Challenge' brengt de club spelers en (jonge) supporters toch een beetje samen via Instagram.

Het idee van de challenge is simpel. Keeper Nick Olij legde het gisteren uit in de 'story' van NAC op Instagram. Zorg dat je een bal krijgt aangegooid via de linkerkant van het beeld. Doe vervolgens iets creatiefs en origineels met de bal. Maar zorg dat je hem altijd via de rechterkant van het beeld weer weg speelt. Zo kan de bal in de volgende 'story' weer gevangen worden.

Tientallen supporters en spelers hebben al gehoor gegeven aan de challenge, en de leukste video's worden allemaal gedeeld in de 'story' van NAC op instagram. Je ziet er onder andere spelers Monsalve, Van Hecke en Stokkkers meedoen. Je bekijkt de video's via de Instagrampagina van NAC.