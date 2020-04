Onduidelijkheid blijft voor NAC na statement Keuken Kampioen Divisie: competitie uitspelen blijft optie

BREDA - Het blijft onduidelijk of NAC de competitie af moet spelen of niet. De Keuken Kampioen Divisie liet vrijdagmiddag weten te werken met twee scenario's: De competitie wordt stopgezet, of uitgespeeld vóór 3 augustus. "Duidelijkheid is er nog niet, daar is tijd voor nodig", valt te lezen in het statement.

Het virus heeft, net als op alle andere branches in Nederland, een enorme impact op het voetbal. Op alle clubs, de spelers, de talloze werknemers, sponsoren en fans. Voetbalclubs leven, net als iedere andere onderneming, in onzekere tijden. De nood is hoog, maar te allen tijde worden de richtlijnen van de Nederlandse overheid en het RIVM tot in detail gevolgd. "Gezondheid is van het grootste belang, dat kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Het beschermen van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters staat op de eerste plaats. Zodra het vanwege maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en het RIVM onmogelijk blijkt om de competities uit te spelen, gaan wij hier vanzelfsprekend in mee. Zolang dit niet het geval is, onderzoeken wij, met de ingrijpende persoonlijke, financiële, personele en sportieve gevolgen voor ons voetbal in het achterhoofd, of er verantwoorde mogelijkheden zijn om de betaald voetbalcompetities uit te spelen."

Er wordt dan ook gewerkt met twee scenario's:

- De competitie wordt hervat en uitgespeeld. Hierbij is het streven dat alle competities in Europa uiterlijk 3 augustus zijn afgerond. Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni, of zoveel eerder als mogelijk, zal worden gestart met hervatting van de competities.

- De competitie wordt definitief stopgezet. De consequenties worden hiervan in kaart gebracht. De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie onderzoeken tevens op welke manieren de betaald voetbalclubs in Nederland ondersteund kunnen worden in deze problematiek.

Op 7 april worden beide scenario's besproken met de betaald voetbalclubs, KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie. "Na 7 april verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. Hierbij is ieders gezondheid het vertrekpunt, altijd en vooral nu."