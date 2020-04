Virgil van Dijk over forse donatie: 'Amateurvoetbal heeft steuntje in de rug nodig'

BREDA - De oranjespelers, ING en KNVB steunen samen met 11 miljoen euro zowel betaald voetbalclubs als amateurverenigingen. Dat maakte de KNVB gisteren bekend. Bredanaar Virgil van Dijk is blij met de actie. "Je vergeet nooit waar je als voetballer bent begonnen. Dat zijn de amateurclubs. Die hebben een steuntje in de rug nodig, dus ik ben blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen."

Bredanaar Virgil van Dijk is blij dat hij samen met de KNVB en ING iets terug kan doen voor de amateurclubs in Nederland. Hij begon zelf als kind met voetballen bij WDS '19. "Bij de amateurclubs waar je begon met voetballen liggen prachtige herinneringen", laat hij in een statement weten. "Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen. Zodat ook de voetballers van nu een mooie toekomst hebben."

Donaties

De Oranjespelers (Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB doen samen de donaties. De donaties van de Oranjespelers en ING richten zich op het amateurvoetbal, de KNVB biedt zowel de betaald voetbalclubs als de amateurverenigingen steun. Het gaat om een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen die in totaal een bedrag van 11 miljoen euro vertegenwoordigen.