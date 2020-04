Onduidelijkheid over Vuelta nu Tour de France naar nieuwe datum zoekt

BREDA - Breda is zich al maanden aan het voorbereiden op de komst van de Vuelta. De derde etappe van de ronde van Spanje zou half augustus Breda-Breda zijn. Maar of dat doorgaat, is onduidelijk. Zo zou de Tour de France willen opschuiven naar augustus, waardoor de Vuelta ook naar achteren moet worden verplaatst. En Spaanse media praten over een verplaatsing naar september.

De Tour de France gaat niet door op de data die ervoor gepland stonden. Dat is zeker. Maandag kondigde president Macron namelijk aan dat alle grote evenementen tot en met half juli niet door mogen gaan. En aangezien de Tour de France op 27 juni zou beginnen, moet de Tour dus op zoek naar een alternatief.

De kans dat de Tour de France helemaal wordt afgelast, lijkt momenteel niet groot. De ASO, de organisator van het wielerevenement, heeft bevestigd dat er gezocht wordt naar een andere datum. En daarbij wordt vooral gekeken naar augustus, meldt Trouw.

Als de Tour de France inderdaad naar augustus wordt verplaatst, dan heeft dat consequenties voor Breda. Want de Vuelta start in principe op 14 augustus en zou naar achteren geschoven moeten worden als de tour wordt uitgesteld naar augustus. Zo praten Spaanse media al over een verplaatsing naar september. Maar officieel is er nog niets bekend. Vooralsnog staat de Vuelta dus nog 'gewoon' in augustus gepland.

Voorbereiding

De voorbereiding voor de Vuelta is in Breda al maanden bezig. Met een ideëenbox werden Bredanaars gemotiveerd om hun plannen voor de Vuelta in te dienen. Ook zijn de cityhosts die tijdens de Vuelta de 'gastheren' van Breda zijn al bezig met hun Spaanse lessen. En ook wordt er al gebreid voor de Vuelta.