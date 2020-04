Rugsponsor NAC verlengt contract met een jaar ondanks economisch moeilijke tijden

BREDA - NAC Breda en Welkom Energie verlengen het partnerschap met een jaar. Hiermee schittert ook volgend jaar Welkom Energie op de rug van de NAC-shirts. De energieleverancier is sinds afgelopen seizoen partner van NAC. Destijds tekende Directeur Jaap Bakker voor een eenjarig contract met de optie op nog een jaar. Deze optie is nu gelicht.

Welkom Energie, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Almere, is leverancier van groene energie. Het bedrijf dankt haar groene label aan de manier waarop het de energie verkrijgt, daarmee de uitstoot van CO2 vermindert en zich zodoende hardmaakt voor een beter milieu. De intentie van Welkom Energie is om in samenwerking met de Bredase BVO verschillende exclusieve activaties te lanceren, in het voordeel van NAC-supporters.

Algemeen Directeur Luuc Eisenga: ''Dit is uiteraard een zeer welkome verlenging. Vooral in deze ook economische moeilijke tijden is het mooi om te zien dat een partner als Welkom Energie haar vertrouwen uitspreekt in de samenwerking en de optie licht. We zijn enorm trots en blij met deze ontwikkeling. We zijn Welkom Energie natuurlijk erg dankbaar voor het gestelde vertrouwen en zien uit naar de voortzetting van de fijne samenwerking.''

Directeur van Welkom Energie Jaap Bakker: ''Fan van NAC ben je niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Net zoals de huidige situatie de club, de fans en de inwoners van Breda raakt, worden ook de sponsorships geraakt. Toch willen we in deze tegenspoed een duidelijk signaal afgeven: NOAD, wij blijven achter(op bij) NAC staan.''