Vuelta komt in augustus definitief niet naar Breda: 'Dit is ontzettend jammer'

BREDA - De Vuelta gaat in augustus niet door. Dat heeft de wielerunie UCI vanmiddag officieel bekend gemaakt. De Tour de France wordt verschoven naar 29 augustus. Daarna wordt het wereldkampioenschap gehouden en de Giro d'Italia. Pas daarna zal de Vuelta volgen. Wanneer dat precies is en of het parcours hetzelfde blijft, is nog niet bekend. Maar het is zeker dat er in augustus géén etappe in Breda wordt gereden. "We snappen dit heel goed. Maar het is natuurlijk ontzettend jammer", laat wethouder Quaars weten.

Het hing al een paar dagen in de lucht. Doordat de Tour de France door de verlengde coronamaatregelen in Frankrijk op de geplande data niet door kon gaan, moest gezocht worden naar een alternatieve datum. Want de Tour de France afgelasten was geen optie, liet organisator ASO al snel weten.

Vandaag maakte Internationale Wielerunie UCI officieel bekend dat de Tour de France wordt gereden van 29 augustus tot en met 20 september. En dat betekent dat de Vuelta, die van 14 augustus tot 6 september zou worden verreden, ook definitief wordt uitgesteld. En de kans dat de Ronde van Spanje 'al' in oktober wordt gereden, lijkt ook niet groot. Na de Tour de France zullen van 20 tot en met 27 september de wereldkampioenschappen in Zwitserland worden gehouden. Die stonden al gepland op dat moment. Daarna zal de Giro d'Italia ingehaald worden. Die wordt normaal gesproken in mei al verreden. En pas na de ingehaalde Giro is de Vuelta aan de beurt.

Wethouder Daan Quaars noemt de situatie 'ontzettend jammer'. "Ik had met veel liefde en plezier op 16 augustus een gigantisch feest gemaakt in Breda voor de Vuelta. Maar ook wij zagen natuurlijk wel aankomen dat het niet haalbaar zou zijn." Dat de verplaatsing van de Tour de France voorrang krijgt op de Vuelta, begrijpt de wethouder bovendien heel goed. "Iedereen die een beetje iets van wielrennen weet, weet dat de Tour de France de nummer 1 is."

Verplaatsing

Volgens de UCI zal de Vuelta in principe verplaatst worden naar later dit jaar. Maar dat zo'n verplaatsing niet zo gemakkelijk is als dat het klinkt, wil de wethouder graag benadrukken. "Wij werken al twee jaar aan de voorbereidingen voor de komst van de Vuelta. Zo'n evenement verplaats je niet zomaar, het is geen straatbarbecue." Als de Vuelta bijvoorbeeld in oktober of november wordt gehouden, heeft dat grote consequenties voor de hele regio. "Om een voorbeeld te nemen: kijk naar de Grote Kerk. Daar zou de Vuelta doorheen gaan, maar zij hebben voor het najaar ook gewoon al een programmering. En dat geldt natuurlijk voor alle plekken waar de Vuelta in Brabant langs zou gaan."

Concreet nadenken over de verplaatsing van de Vuelta heeft voor nu nog niet zoveel zin. De exacte data van de Giro d'Italia en de Vuelta zijn door de UCI nog niet bekend gemaakt. Ook is niet bekend of de routes hetzelfde blijven. De Vuelta zou de eerste drie etappes in Nederland houden, waarvan de derde begint en eindigt in Breda. Maar of dat zo blijft, is dus nog onduidelijk. "We moeten afwachten. De UCI zal gaan overleggen met de organistor van de Vuelta. En zij zullen vervolgens weer in gesprek gaan met ons. En tegelijkertijd hangt alles natuurlijk ook gewoon af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkeld. Er is dus geduld nodig."