Vuelta 2020 niet meer naar Nederland: start van wielertour in Spaanse Irun

BREDA - De Vuelta komt dit jaar niet meer naar Nederland. Dat blijkt uit berichtgeving van de Baskische krant El Diario Vasco. De Spaanse krant schrijft dat de Ronde van Spanje in Irun, en dus niet in Utrecht, van start gaat. Dat meldt de Utrechtse site DUIC. Eerder deze week maakte de wielerunie UCI bekend dat de Vuelta in augustus niet doorgaat en verplaatst wordt.

Door de verlengde coronamaatregelen in Frankrijk kon de Tour de France niet op de geplande data doorgaan. Woensdag maakte de UCI bekend dat de Toru gereden zal worden van 29 augustus tot en met 20 september. En dat betekent dat de Vuelta, die van 14 augustus tot 6 september zou worden verreden, ook definitief wordt uitgesteld. Omdat na de Tour de France eerst het wereldkampioenschap en de Giro d'Italia worden gehouden, zal daarna pas de Vuelta volgen.

De Vuelta zou de eerste drie etappes in Nederland houden, waarvan de derde begint en eindigt in Breda. Volgens de El Diario Vasco gaat dat dit jaar niet meer door. De Spaanse krant meldt dat de wielerronde dit jaar niet in Utrecht, maar in het Spaanse Irun van start gaat. Deze keuze zou gemaakt zijn vanwege de latere startdatum en de de problemen die het coronavirus veroorzaakt. Toch hoeven Nederlanders niet getreurd te zijn. Er zou worden overwogen om de start in Utrecht te verplaatsen naar 2022. Het is nog onduidelijk of er dan een etappe in Breda plaatsvindt. In 2021 is de start van de Vuelta in het Noord-Spaanse Burgos.

Niet makkelijk

Wethouder Daan Quaars noemde de situatie eerder deze week 'ontzettend jammer'. "Ik had met veel liefde en plezier op 16 augustus een gigantisch feest gemaakt in Breda voor de Vuelta. Maar ook wij zagen natuurlijk wel aankomen dat het niet haalbaar zou zijn." Dat de verplaatsing van de Tour de France voorrang krijgt op de Vuelta, begrijpt de wethouder bovendien heel goed. "Iedereen die een beetje iets van wielrennen weet, weet dat de Tour de France de nummer 1 is."

Ook benadrukte de wethouder toen al dat verplaatsen naar later dit jaar niet zo makkelijk is. "Wij werken al twee jaar aan de voorbereidingen voor de komst van de Vuelta. Zo'n evenement verplaats je niet zomaar, het is geen straatbarbecue." Als de Vuelta bijvoorbeeld in oktober of november wordt gehouden, heeft dat grote consequenties voor de hele regio. "Om een voorbeeld te nemen: kijk naar de Grote Kerk. Daar zou de Vuelta doorheen gaan, maar zij hebben voor het najaar ook gewoon al een programmering. En dat geldt natuurlijk voor alle plekken waar de Vuelta in Brabant langs zou gaan."