Het blijft afwachten voor NAC: vrijdag meer duidelijkheid over einde seizoen

BREDA - Het betaald voetbal zal stilliggen tot 1 september. Dat is glashelder na de persconfernetie die Mark Rutte dinsdag gaf. Maar wat dat betekent voor de promoties en degradaties in de eredivisie en Keuken kampioendivisie is nog niet bekend. Vrijdag zal de KNVB met meer informatie komen voor de profclubs.

Het meeste logische scenario is dat alle clubs komend seizoen uitkomen in de divisie waar ze nu ook spelen. Dat geldt al voor de amateurcompetitie. Het zou goed nieuws zijn voor bijvoorbeeld RKC Waalwijk. De club staat op de laatste plaats in de eredivisie. Tegelijkertijd zou het zuur nieuws zijn voor Cambuur, wat in de Keuken Kampioendivisie nu op 1 staat. En ook voor NAC is het een domper. Want aangezien de Bredase club de eerste periodetitel won, waren de play-offs voor promotie al binnen voor NAC.

Als er besloten wordt om wél ploegen te laten degraderen en promoveren, is het onduidelijk op welke manier dit zal gebeuren. De competitie is immers niet uitgespeeld. In de Telegraaf opperde de andere periodekampioen FC Volendam een bijzonder optie: zij zien het wel zitten om te loten voor de promotie. In dat geval zou de kans op spelen in de eredivisie voor NAC nog niet vervlogen zijn.

KNVB

De KNVB heeft dinsdag in een persbericht uitgebreid gereageerd op de persconferentie van Rutte. De bond is blij met de duidelijkheid die geschept is over het wel of niet doorgaan van het betaald voetbal. Ook is de KNVB blij dat kinderen tot en met 12 jaar weer samen mogen gaan trainen, en dat topsporters ook - op anderhalve meter afstand van elkaar- hun trainingen mogen hervatten.

Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk, zoals de promoties en degradaties. De KNVB gaat overleggen met UEFA en vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken. Aan het einde van de dag moet er dan meer duidelijk zijn.