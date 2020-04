NAC kan zich opmaken voor een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie

BREDA - Sinds vanmiddag is het officieel. Er degraderen geen clubs uit de eredivisie, en er promoveren geen clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Alle profclubs komen komend seizoen uit in de divisie waar ze ook in 2019-2020 speelden. Voor NAC betekent dat dus nog een jaar Keuken Kampioen Divisie.

Als het betaald voetbal de competitie gewoon af had kunnen spelen, dan had NAC sowieso kans op promotie gehad. De club won immers de eerste periodetitel die de play offs voor promotie garanderen. Maar daar heeft NAC niets meer aan. De KNVB heeft besloten dat alle profclubs komend seizoen in dezelfde divisie uitkomen als nu. Niemand promoveert, en niemand degradeert.

Cambuur

De beslissing is vooral zuur voor Cambuur. De club stond eerste in de Keuken Kampioen Divisie en maakte dus grote kans op directe promotie. Voor RKC Waalwijk is de beslissing juist een zegen. De club stond stijf onderaan in de Eredivisie en de kans op handhaving was extreem klein geworden. Maar dankzij het besluit van de KNVB mag de ploeg dus ook in 2020-2010 'gewoon' in de eredivisie spelen. Het seizoen 2019-2020 zal geen landskampioen kennen. Wel is Ajax nummer 1 en speelt de club uit Amsterdam dus play-offs voor de Champions League.

Opvallend is dat de KNVB voor het een besluit nam de mening van de clubs vroeg. Daaruit bleek een voorkeur voor een degradatie-promotie regeling. Toch koos de KNVB daar dus niet voor.