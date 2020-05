De jeugd mag het veld weer op, alleen in Bavel moeten de voetballers nog even wachten

BREDA - Vanaf vandaag mogen sportverenigingen weer trainingen organiseren voor de jeugd. Daarbij moeten kinderen tot en met 12 weer samen trainen, en mogen kinderen van 13 tot en 18 alleen trainen op anderhalve meter afstand. Veel Bredase verenigingen laten de eerste trainingen vandaag dan ook weer van start gaan. Alleen in Bavel moeten de kinderen wachten. Door het onderhoud aan de velden kunnen zij pas 13 mei weer starten.

Voor de jeugdspelers van vv Bavel is het balen. Zij moeten nog even wachten voor ze het veld weer op mogen. De vereniging zit middenin werkzaamheden aan de velden, zoals onderhoud aan de velden en de aanleg van nieuw kunstgras. En aangezien die werkzaamheden nog niet klaar zijn, lukt het de vereniging niet om de komende tijd al trainingen te organiseren. De jonge spelers zullen geduld moeten hebben tot 13 mei, laat het bestuur weten.

Regels

Bij andere clubs gaan vandaag wel weer trainingen van start. Maar die moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen. Dat geldt vooral voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Zij moeten namelijk anderhalve meter afstand van elkaar houden. Samen een potje voetbal spelen zitten er dus nog niet in. Voor kinderen tot en met 12 is dat wel mogelijk. Maar ook zij moeten zich aan strenge regels houden, net zoals hun ouders, trainers en andere vrijwilligers binnen de vereniging.

Een korte opsomming van de belangrijkste maatregelen voor voetbalverenigingen:

- Kinderen moet in hun sportkleding naar de vereniging komen

- Na de trainingen moeten kinderen meteen naar huis. Omkleden of douchen is niet toegestaan.

- Kinderen moeten, wanneer mogelijk, zonder begeleiding naar de vereniging komen

- Kinderen mogen niet meer dan 10 minuten te vroeg komen

- Het is verboden naar de vereniging te komen wanneer je geen training hebt

- Er mogen geen ouders langs de lijn staan

- Kinderen moeten proberen zo min mogelijk de bal te koppen

- Als je klachten hebt zoals hoesten of verkoudheid, blijf je thuis.