NAC vindt in Mattijs Manders nieuwe Algemeen Directeur

BREDA - NAC heeft een nieuwe Algemeen Directeur. Mattijs Manders neemt het stokje van Luuc Eisenga over. '"Gezamenlijk doel wordt om NAC Breda terug te brengen op het hoogste podium, met hart voor de clubcultuur, en met de sportieve ambities die horen bij een club van deze statuur. De Raad van Commissarissen zal op korte termijn een vergadering van aandeelhouders beleggen", laat Edwin van Baal namens de Raad van Commissarissen weten.

Na bijna een jaar als Algemeen Directeur bij de Eredivisie CV kwam Manders stilaan tot de conclusie dat zijn hart meer ligt bij het leiden van een club. Na zijn periode bij ADO Den Haag, maakte hij de overstap naar Eredivisie CV in juli vorig jaar.

Manders heeft zijn roerige tijd bij de Eredivisie CV als buitengewoon interessant en dynamisch ervaren. ,,Het was een uitdaging om alle clubs in deze tijd op één lijn te krijgen, maar het primaire doel was het vinden van een balans tussen het clubbelang en Eredivisiebelang'', aldus Manders. ,,Ondanks de verschillende afwegingen die clubs daarbij maken, was er al die tijd respect en wederzijds begrip voor ieders standpunten.''

De keuze voor NAC Breda ligt voor Manders voor de hand. Manders: ,,Ik ken NAC natuurlijk als een echt voetbalbolwerk, een traditieclub waar in Nederland met heel veel warmte over wordt gesproken. De bijzondere sfeer in Breda is alom bekend, en juist die trouwe en loyale achterban maakt NAC tot zo'n enorm interessante en boeiende club. NAC-supporters kunnen ook kritisch zijn, maar dat is alleen maar goed: het tekent juist de enorme betrokkenheid. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde voor NAC. Samen met de rest van de organisatie streef ik de komende jaren naar visie, stabiliteit, continuïteit en groei. Daarbij is het fijn om eindelijk weer eens in Brabant, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, aan de slag te gaan. Ik hecht eraan om te werken in een goed team dat mét elkaar en voor elkaar door het vuur gaat, een basisvoorwaarde voor succes.''

Opzegtermijn

Edwin van Baal, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ,,Gezien alle ontwikkelingen rondom de COVID-19 crisis realiseren wij ons als club terdege dat alles anders is dan normaal gesproken. Van iedereen in Nederland wordt nu flexibiliteit verwacht. Wij stellen het dan ook op prijs dat de ECV Mattijs niet aan zijn opzegtermijn houdt zodat hij op 1 juni al kan beginnen.''