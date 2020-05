TV Markant brengt niet alleen eigen leden weer in beweging: 'Iedereen is welkom'

BREDA - Bij TV Markant konden de jeugdleden sinds 29 april eindelijk de baan weer op, en sinds maandag mogen ook de leden ouder dan 18 weer een balletje komen slaan. Maar de vereniging brengt niet alleen haar eigen leden weer in beweging. Ook kinderen uit de buurt worden uitgenodigd om mee te komen doen.

Een lange tijd lagen alle sporten stil door de coronamaatregelen, maar sinds 11 mei mag iedereen weer 'coronaproof' in beweging komen. Tennisvereniging Markant aan de Cimburgalaan is ook maar wat blij dat het tennisseizoen weer van start is gegaan. De lessen van leden zijn inmiddels weer hervat.

Maar de vereniging wil niet alleen hun eigen leden aan het sporten krijgen. De komende tijd worden er ook activiteiten aangeboden voor jeugd die geen lid is. Zo organiseert TV Markant op 19 mei een tennis- en spelochtend voor jeugdleden, vriendjes/vriendinnetjes en kinderen van seniorleden in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Daarnaast kan er ook onder toezicht vrijgespeeld worden door de jeugd. Dit kan voor leden op maandag en dinsdag aan het begin van de avond en op woensdagmiddag. Op donderdagmiddag mogen ook kinderen die geen lid zijn komen vrijspelen. Ook wil de tennisvereniging zoveel mogelijk jongeren kennis laten maken met tennis. Op woensdag 20 mei worden er gratis kennismakingslessen aangeboden voor kinderen van 6 en 7 jaar. Dezelfde lessen vinden plaats op vrijdag 29 mei, maar dan voor jongeren van 13 t/m 18 jaar.

Opgeven voor de activiteiten kan via trainers@tvmarkant.nl. Vermeld in de mail de activiteit, de voor- en achternaam en de leeftijd.