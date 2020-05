Onvoorwaardelijke steun voor de club: Al 2750 NAC-supporters schaffen 'gouden' seizoenskaart aan

BREDA - NAC heeft al 2750 gouden seizoenskaarten verkocht. Dat zijn seizoenskaarten waarbij het niet mogelijk is om een gedeeltelijke refund te krijgen wanneer sommige wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld. De verkoop van de gouden seizoenskaarten betekent dus onvoorwaardelijke steun aan de club.

Een seizoenskaart aanschaffen voor een voetbalclub, terwijl er misschien nog maanden zonder publiek moet worden gevoetbald. Maar liefst 2750 supporters van NAC hebben het al gedaan. Zij hebben hun onvoorwaardelijke steun aan de club laten blijken door een gouden seizoenskaart aan te schaffen. Met zo'n gouden kaart vergeef je je recht op een refund als publiek niet is toegestaan bij een wedstrijd, maar maak je wel kans op bijzondere prijzen zoals een wedstrijdshirt of een training van Peter Hyballa.

Seizoenskaarten

De Gouden seizoenskaarten worden nog tot en met 31 mei verkocht. Op 3 juni gaat de verkoop van 'gewone' seizoenskaarten van start. Je betaalt dan het volledige bedrag voor de seizoenkaart, maar aan het einde van het seizoen bekijkt NAC hoeveel wedstrijden ze zonder publiek hebben afgewerkt. De waarde van de gemiste wedstrijden wordt als korting verrekend op de de aanschafprijs van je seizoenkaart voor het seizoen 2021/2022.

