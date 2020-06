Supporters boos over wedstrijden op zondagavond: 'In het land van voetbal...'

BREDA - Supporters zijn boos over de nieuwe speelagenda van de eredivisie. Daarin is voortaan een wedstrijd op zondagavond opgenomen. Supporters vinden zondagavond een slecht moment voor een wedstrijd, en vrezen bovendien voor wedstrijden op maandag. Ook Fr0nt76 ondertekende de boze brief.

In het land van voetbal. Dat is de titel van de boze brief die tientallen supportersverenigingen hebben ondertekend. In de brief gaan de verenigingen in op de goede verhouding tussen supporters en clubs. Maar volgens hen wordt die goede relatie bedreigd door commerciële belangen. FOX en de KNVB zijn namelijk akkoord over een nieuwe speelagenda waarbij er standaard gevoetbald wordt op zondagavond. En daar zijn de supporters boos over.

"Dit is niet uit te leggen in het land van voetbal! Niet aan de clubs die voor volle stadions en uitvakken willen spelen en niet aan de supporters, voor sommigen van wie het nu onmogelijk gaat worden om hun club wekelijks te volgen." Bovendien zijn de supporters bang dat een maandagavondwedstrijd voor de eerste divisie ook in beeld komt.

"In het land van voetbal spelen we vrijdag- en zaterdagavond en op zondagmiddag. Niet op zondagavond en al helemaal niet doordeweeks!"