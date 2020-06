Sarina Wiegman verrast Bredase verenigingen met sponsorcontract voor meidenvoetbal

BREDA - Voetbalclubs VV Bavel en WDS ’19 zijn afgelopen week tijdens een online bijeenkomst met andere voetbalclubs verrast door Sarina Wiegman. De bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal, kondigde aan dat de voetbalclubs een driejarig sponsorcontract krijgen van ING.

VV Bavel en WDS ’19 krijgen dit contract, omdat zij net als bijna 200 clubs, dit voorjaar een plan hebben ingediend om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen binnen hun vereniging. Op basis van dit voorstel zijn VV Bavel en WDS ’19 door de jury geselecteerd waar ING een sponsorcontract mee aangaat. ING gaat in totaal met 60 amateurverenigingen een contract aan. ING en de KNVB willen zo samen met de clubs het meiden- en vrouwenvoetbal verder professionaliseren en ontwikkelen. Het contract heeft een waarde van 2500 euro tot 5000 euro per seizoen.

In gesprek met Sarina Wiegman

De voetbalclubs ontvingen een uitnodiging van ING om dinsdag 23 juni deel te nemen aan een online bijeenkomst waarin goed nieuws aangekondigd zou worden. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Sarina Wiegman vervolgens aan voetbalclubs VV Bavel en WDS ’19 en 58 andere clubs het mooie bericht dat ze een sponsorcontract kregen. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen aan de bondscoach. Zij bedankte de clubs dat zij zich hard maken om het meiden- en vrouwenvoetbal de aandacht te geven die het verdient.

Sarina Wiegman; “Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt. Dat is geweldig om van dichtbij te zien en te ervaren. Maar, en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, we zijn er nog niet. Ik ben trots te zien dat er zoveel clubs de inspiratie en motivatie hebben om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. Zo kunnen we met elkaar grote stappen maken”.

Meiden- en vrouwenvoetbal

De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken de KNVB en ING gezamenlijk aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “Amateurverenigingen zijn de basis van het Nederlandse voetbal. Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en een plek te geven die het verdient. VV Bavel en WDS ’19 hebben met hun pitch laat zien dat ze het meiden- en vrouwenvoetbal een warm hart toedragen en echt willen laten groeien. De motivatie en passie spat er vanaf en wij zijn blij dat wij als ING ook in deze tijd hier aan kunnen bijdragen”.