Ongeloof en woede: Supporters NAC laten massaal van zich horen na ontslag Hyballa

BREDA - Het ontslag van trainer Peter Hyballa valt slecht bij supporters van NAC. Op social media wordt massaal gereageerd op het nieuws. Supporters zijn boos en vol ongeloof. 'De grote verliezers zijn de spelers en de supporters', schrijft iemand.

Vanmiddag maakte NAC bekend dat de club en Peter Hyballa per direct uit elkaar gaan. "Ondanks het feit dat Peter Hyballa en NAC een goede match zijn gebleken, is er momenteel geen vertrouwen om samen de toekomst in te gaan", viel er te lezen in het persbericht. Ook Manders reageerde: ‘’In de korte periode dat ik voor NAC werkzaam ben, zie ik in Peter een enorm gedreven trainer. Daarom is het jammer dat de samenwerking van zo een korte duur is, maar er is helaas onvoldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking. We staan aan de vooravond van een bijzonder belangrijk seizoen. Daarom hebben we, in het belang van de toekomst van de club, gekozen voor deze oplossing.’’

Peter Hyballa was bij veel supporters erg geliefd vanwege zijn gedrevenheid en vertrouwen in de ploeg. Wij zetten enkele reacties van supporters voor je op een rij:

#Hyballa eruit bij #NAC. Wat een beleid daar in Breda...— Ricardo van den Akker (@rakker92) July 3, 2020

Een ding lijkt zeker, NAC Breda lijkt de blik op promotie even in de ijskast te moeten gaan zetten. Wat een bestuurlijke puinhoop. Hyballa was de ideale trainer voor een club als NAC in de Eerste Divisie. #nacbreda #hyballa #vandenabbellee— Jasper Kluten (@JKluten) July 3, 2020

Het bericht dat je absoluut niet wilt lezen net voor de vrijdagmiddagborrel #Hyballa=NOAD https://t.co/Mjv3QlSb7O— ??eike (@meikeklaassens) July 3, 2020

Het ontslag van de trainer heeft niets met voetbalvisie, chemie, kwaliteit of de uitvoering te maken. Het is een ontspoord haantjesgevecht tussen werkgever en werknemer, waarbij de laatste een ultieme kans benutte om direct weer te provoceren. Het is een vlucht vooruit #NACpraat— Fanzine De Rat (@FanzineDeRat) July 3, 2020