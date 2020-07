Ook bij VV Bavel kunnen de 'OldStars' voortaan terecht voor Walking Football

BAVEL - Zestigplussers uit Bavel opgelet! Vanaf komende seizoen kan er in Bavel Walking Football beoefend worden. Daarmee is V.V. Bavel de negende amateurvereniging in Breda en omgeving die het NAC OldStars project zal faciliteren.

Walking Football is een aangepast vorm van voetbal, waarbij er niet gerend mag worden en fysiek contact verboden is. Onder de vlag van NAC Breda wordt dit al sinds 2016 gedaan in Breda en omstreken. Als negende vereniging sluit V.V. Bavel zich hier nu bij aan.

Bij de sport voor zestigplussers zetten de specialisten van PLUK! Fysiotherapie hun kennis en expertise in om te zorgen dat er verantwoord gesport wordt. Zo geven zij adviezen om de kans op blessures klein te houden en ze eventueel te verhelpen. "Wij willen heel graag onze expertise die we hebben opgebouwd in de sport niet alleen ten dienste stellen aan jeugdige sporters maar ook voor ouderen. Zij moeten op hogere leeftijd nog steeds verantwoord kunnen sporten”, legt Romy Mijs, fysiotherapeut van PLUK! Fysiotherapie, uit.

Natuurlijk staat ook de gezelligheid centraal. Zowel voor als na de training is er ruimte voor een kop koffie in de kantine. Daarnaast worden er gedurende het seizoen verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan een ouderwets Avondje NAC, een kerstlunch en een kaart-/biljartmiddag.

Kennismakingstraining

Woensdag 26 augustus wordt er van 09.30 tot 11.30 uur een kennismakingsochtend georganiseerd bij V.V. Bavel. Die ochtend kan iedereen vrijblijvend deelnemen aan de proeftraining. Een week later, op 2 september, is de officiële start van het seizoen.

Voor een bedrag van 50 euro per half seizoen kan deelgenomen worden aan de Walking Football trainingen, onderlinge oefenpartijtjes tegen andere NAC OldStars verenigingen en meerdere sociale activiteiten. Bovendien ontvangen deelnemers hiervoor een trainingspak in bruikleen. Enthousiastelingen die deel willen nemen aan deze kennismakingsochtend of die lid willen worden van het elftal kunnen mailen naar maatschappelijk@nac.nl of bellen naar 076-5214500.