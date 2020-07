NAC neemt na vier seizoenen afscheid van Arno Verschueren

BREDA - NAC Breda heeft een overeenstemming bereikt met Lommel SK over de overname van Arno Verschueren. De 23-jarige Belg keert na vier seizoenen in Breda, terug naar zijn thuisland.

Op 15 augustus 2016 kwam Arno Verschueren over van KVC Westerlo. Drie dagen later maakte de toen pas 19-jarige Verschueren zijn debuut voor de Parel van het Zuiden tegen MVV.

Arno beleefde verschillende successen met NAC. Zo was hij een belangrijke spil in het elftal van Stijn Vreven dat in 2017 wist te promoveren naar de Eredivisie. Ook speelde hij een belangrijke rol bij het bereiken van de halve finale van het TOTO KNVB Beker toernooi dit jaar. Uiteindelijk speelde Arno 116 wedstrijden voor NAC, waarin hij dertien keer het net wist te vinden.

Eerder gaf Arno aan zijn contract, dat nog tot medio 2021 doorliep, niet te willen verlengen. Het ambitieuze Lommel SK betaalt een transfersom voor de diensten van de Belgische middenvelder.