NAC wint oefenwedstrijd tegen BSC Roosendaal met dubbele cijfers

ZUNDERT - NAC heeft vrijdagavond het eerste oefenduel van het seizoen gewonnen van BSC Roosendaal. Op het trainingscomplex in Zundert was NAC met 11-1 te sterk voor de Roosendalers. Sydney van Hooijdonk (3x), Huseyin Dogan, Finn Stokkers (2x) , Joshua Bohui (2x), Robin Schouten en Marwin Reuvers wisten te scoren namens de ploeg van trainer Maurice Steijn.

Na twee minuten spelen was het al raak in Zundert. Yassine Azzagari kwam knap langs twee spelers van BSC op het middenveld en gaf een steekpass op Sydney van Hooijdonk. De spits stond oog-in-oog met de doelman en twijfelde geen seconde: 1-0. Twaalf minuten later maakte van Hooijdonk een identieke goal, wederom was Azzagari de aangever. In de eerste helft speelde NAC verzorgd voetbal en creëerde, zoals verwacht, veel kansen. Door goals van Huseyin Dogan, Mounir El Allouchi en opnieuw Sydney van Hooijdonk was de ruststand in Zundert 5-0.

Na de rust startte NAC met elf nieuwe namen, die ook direct de aanval kozen. Finn Stokkers kon na een aantal minuten zijn eerste goal van de wedstrijd maken, uit een rebound. Joshua Bohui deed ook een duit in het zakje. Met een geplaatst schot, net buiten de zestien, kwam ook hij op scorebord. Pas na 54 minuten spelen deed ook BSC iets aan de score. Vanuit een dieptepass, die achter de verdediging viel, kon de spits van BSC, Matteo Castro de bal voldoende raken om deze over Kramer te tikken. Via goals van Robin Schouten, Marwin Reuvers en opnieuw Stokkers en Bohui stond er na negentig minuten spelen 11-1 op het scorebord.

Aanstaande dinsdag 28 juli staat er wederom een oefenwedstrijd op het programma voor de ploeg van Maurice Steijn. Sparta Nijkerk is dan de tegenstander. Ook bij deze wedstrijd zijn er 200 supporters welkom op het trainingscomplex te Zundert. Daarnaast is de wedstrijd live te zien via www.nac.nl/livestream.

Karakteristieken:

Opstelling eerste helft NAC Breda: Bart Verbruggen, Javi Noblejas, Roger Riera, Ja Paul van Hecke, Pele van Anholt, Thom Haye, Mounir El Allouchi, Yassine Azzagari, Torino Hunte, Sydney van Hooijdonk en Huseyin Dogan.

Opstelling tweede helft NAC Breda: Chiel Kramer, Jethro Mashart, Gylermo Siereveld, Colin Rösler, Robin Schouten, Anouar Kali, Matthijs Bel, Wout Neelen, Joshua Bohui, Finn Stokkers en Milan Vanacker

BSC Roosendaal: Ilias Bouas, Quincy Rijpers, Huub Schuit, Bram Kerstens, Mark Deijkers, Davey Matthijse, Stijn van Iersel, Matteo Castro, Steven van Ginderen, Siebe Pal en Mohammed El Hendouz.

Scoreverloop:

2’ Sydney van Hooijdonk (1-0)

14’Sydney van Hooijdonk (2-0)

20’ Huseyin Dogan (3-0)

34’ Sydney van Hooijdonk (4-0)

36’ Mounir El Allouchi (5-0)

50’ Finn Stokkers (6-0)

53’ Joshua Bohui (7-0)

54’ Matteo Castro (7-1)

83’ Robin Schouten (8-1)

86’ Finn Stokkers (9-1)

89’ Joshua Bohui (10-1)

90+’ Marwin Reuvers (11-1)