Van 19.000 naar 4000 supporters: NAC moet capaciteit flink terugschroeven

BREDA - NAC Breda kan wanneer de competitie weer van start gaat ongeveer 20 tot 25 procent van de stoelen in het stadion vullen. Dat heeft de club vandaag bekend gemaakt. Dat komt neer op zo'n 4000 plekken. Er komt bovendien een speciaal vak voor jongeren. Zij hoeven namelijk geen afstand te houden tot elkaar.

Supporters van NAC hebben het de laatste maanden lastig gehad. Wedstrijden werden geannuleerd, en uitzicht op een ouderwets avondje NAC was er lange tijd niet. Maar nu is er weer een stip aan de horizon. Als de competitie start, is publiek weer gedeeltelijk toegestaan. Daarvoor heeft NAC verschillende maatregelen getroffen.

Zo zal het stadion slechts voor 20 tot 25 procent gevuld worden. Dat betekent dat niet alle seizoenskaarthouders een plek kunnen krijgen. "We hebben de supporters opgedeeld in groepen (Club van 1912, gouden seizoenkaart, reguliere seizoenkaart). Binnen deze groepen willen we iedere supporter een gelijke kans op een toegangsbewijs bieden. Dit betekent dat het stadion per wedstrijd opnieuw ingedeeld wordt."

Jongeren

Ook zal er extra ruimte komen voor jongeren. NAC wil het stadion, zonder de regels te overtreden, namelijk wel zo ver mogelijk vullen. En aangezien jongeren geen afstand hoeven te houden tot elkaar, zijn er voor hen extra mogelijkheden. "We hebben vak I ingericht als ‘jeugd’ vak. Deze kan volledig gevuld worden met jongeren tot 18 jaar."

Ook komen er speciale Huishoud-tickets en onder-18 tickets. Mensen uit eenzelfde huishouden hoeven immers ook geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. En jongeren onder de 13 jaar hoeven tot niemand afstand te houden.

Meer weten over het bezoeken van een wedstrijd van NAC? Ga naar www.nac.nl