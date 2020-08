Hagenaar Lex Immers versterkt NAC: 'Met Lex halen we een speler met veel ervaring'

BREDA - Niemand minder dan Lex Immers komt NAC versterken. De 34-jarige Hagenaar was na zijn vertrek bij ADO Den Haag clubloos en tekent vandaag een tweejarig contract bij NAC. Lex zal vanmiddag direct aansluiten aan de groepstraining.

Met Lex Immers haalt NAC een speler met veel ervaring binnen. Lex wist in totaal al tot 426 officiële wedstrijden te komen, waaronder 305 Eredivisiewedstrijden en twaalf Europa League wedstrijden. In totaal wist Lex tot nu toe 128 keer het net te vinden.

Maurice Steijn is erg blij met de komst van Immers: ‘’Met Lex halen we een speler met veel ervaring. Daarnaast is hij iemand die de jonge jongens in een team verder wil helpen. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij ADO, hij was mijn aanvoerder destijds. Lex wil samen met ons vechten voor promotie. Er was heel wat belangstelling van zowel Eredivisieclubs als clubs uit het buitenland. Hij heeft veel betere aanbiedingen gekregen en afgeslagen, omdat hij NAC een schitterende club vind. Een buitenkans als deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen.’’

Lex Immers: “Ik heb onwijs veel zin om samen met NAC te knokken en de strijd aan te gaan. Het vertrouwen in deze groep en staf is erg groot. Maurice en Mattijs, in combinatie met een club als NAC, hebben mij over de streep getrokken. Ik geloof echt in het verhaal en het plan van NAC.”

Over Immers

Voor de middenvelder, annex aanvaller begon het allemaal in zijn geboortestad Den Haag. Na zeven jaar verruilde Lex Den Haag voor Rotterdam en ging voor Feyenoord spelen. In januari van het jaar 2016 speelde Immers een half jaar op huurbasis voor Cardiff City, alvorens zij hem definitief overnamen van de Rotterdammers. In zijn eerste seizoen als speler van Cardiff, speelde Lex dertien wedstrijden.

Hopend op meer speeltijd, trok hij vervolgens naar Club Brugge. Na een half jaar in België leverde hij zijn contract in, omdat hij dichter bij huis wilde wonen en ging weer bij ADO Den Haag spelen. Vorige week is in goed overleg tussen Lex en de club besloten zijn contract te laten ontbinden.