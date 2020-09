NAC legt verdediger Moïse Adilehou vast voor twee jaar

BREDA - NAC heeft verdediger Moïse Adilehou vastgelegd. De 24-jarige centrale verdediger tekent bij NAC een contract voor twee jaar. Afgelopen zomer liet Moïse zijn contract bij Boluspor ontbinden, hierdoor kan hij transfervrij worden aangetrokken. De verdediger sluit deze ochtend direct aan bij de groepstraining.

Trainer Steijn is blij met de aanwinst. "Moïse is een sterke, Afrikaanse verdediger. In het verleden heb ik eerder met twee uitstekende Afrikaanse internationals gewerkt: Omeruo en Kanon. Zij speelde beiden onder mij, toen zij de Afrika Cup wonnen. Hopelijk kan Moïse de derde succesvolle Afrikaanse verdediger worden onder mijn hoede." Ook Adilehou is blij met de deal. "Ik ben heel blij dat ik bij een grote club als NAC mag gaan spelen. Het is een erg grote club en heb heel veel zin om in het stadion te gaan spelen voor alle supporters. NAC hoort eigenlijk in de Eredivisie en ik ga proberen mijn steentje bij te dragen aan deze missie, door hard te trainen en hard te werken."

Over Adilehou

Adilehou maakte zijn professionele debuut bij Slovan Bratislava. Voorafgaand aan zijn debuut speelde de verdediger in de jeugdopleiding van Valenciennes en FC Porto. Na een kort verblijf in Bratislava trok hij naar Griekenland, waar hij ging spelen voor het Griekse AOK Kerkyra. Na een jaar waarin Adilehou tot zeven wedstrijden kwam, verkaste hij naar APO Leviakos waar hij voor twee jaar tekende. Bij deze Griekse club speelde Moïse in twee jaar 45 wedstrijden. Afgelopen januari werd de verdediger opgepikt door het Turkse Boluspor, waar hij inmiddels zijn contract heeft laten ontbinden.

Moïse Wilfrid Maoussé Adiléhou, zoals hij volledig heet, is geboren in het Franse plaatsje Colombes. De sterke verdediger speelt echter interlands voor Benin. In totaal kwam hij al tot zeven interlands, waarin hij een keer wist te scoren tegen Marokko.