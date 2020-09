NAC wint in Helmond dankzij treffers van Dogan en Van Hooijdonk

BREDA - NAC had het zondagavond niet makkelijk in Helmond. De ploeg van trainer Maurice Steijn speelde niet het gewenste spel, maar wist toch de drie punten mee terug naar Breda te nemen. In het SolarUnie Stadion werd het uiteindelijk 0-2 door doelpunten van Huseyin Dogan en Sydney van Hooijdonk.

Maurice Steijn had in zijn tweede officiële wedstrijd als hoofdtrainer van NAC een basisplaats ingeruimd voor nieuweling Lex Immers. De andere nieuweling, verdediger Adilehou, startte op de bank.

In de beginfase is het vooral Helmond Sport dat aan de bal is, maar de ploeg komt niet tot scoren. Na 28 minuten is het raak voor NAC. Na een goede actie van Robin Schouten aan de rechterkant volgt een steekpass op Stokkers. De spits kapt zijn verdediger goed uit, maar de verdediger Joppen raakt de bal met de hand tijdens zijn sliding om het schot van Stokkers te blokken. Penalty voor NAC. Dogan gaat achter de bal staan en schiet de bal hard in de rechterhoek.

De tweede helft begon kreeg NAC meer grip op de wedstrijd. NAC is nadrukkelijker aanwezig op de helft van Helmond Sport en dat leidt in de 61e minuut tot een mooie kans voor Bohui, maar zijn inzet gaat over het Helmondse doel. Hierna is het vooral overleven voor NAC, zonder dat Helmond Sport echt grote kansen krijgt.

In de 90e minuut is het Sydney van Hooijdonk die de verlossende 0-2 achter doelman van Gassel schiet. Na een goede pass van Thom Haye kapt hij zijn tegenstander uit en schiet hard binnen.