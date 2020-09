Jong Utrecht - NAC: Blijft NAC zonder puntenverlies?

BREDA - NAC speelt vanavond om 20:00 uur een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. De Bredanaars leden nog geen puntverlies en kunnen met winst de koppositie heroveren van Almere City, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft. Zo kan er weer een klein gaatje geslagen worden van twee punten en zou NAC de enige club zonder puntenverlies in de competitie blijven.

De statistieken wijzen uit dat de formatie van Maurice Steijn niet veel te vrezen heeft van het jeugdteam. Tot nu toe speelde de teams drie keer tegen elkaar. Dit resulteerde in twee Bredaase zeges en een remise. Daarnaast kreeg NAC slechts één doelpunten tegen in die voorgaande duels.

NAC kent de laatste tijd ook weinig moeite met de jeugdteams in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste vier keer werd er namelijk gewonnen en werden er ook nog eens 16 doelpunten gemaakt.

Het zou ook een mooie mijlpaal zijn als NAC vanavond zou winnen. Het kwam in de historie van de club nog niet voor dat men na de eerste vier speelronden van een jaargang in de Ere- of Eerste Divisie op twaalf punten stond.

Sydney van Hooijdonk

Iemand die vanavond weleens in de basis zou kunnen staan in Sydney van Hooijdonk. De spits was in de laatste twee duels goed voor drie doelpunten. Er heerst momenteel wat onduidelijkheid over het feit of Van Hooijdonk in Breda blijft of zijn heil elders gaat zoeken. De door NAC onlangs ingelijfde spits Mario Bilate is in ieder geval geblesseerd en zal dus niet in actie komen de komende tijd.



Peter Visser