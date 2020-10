Corona treft ook selectie NAC: wedstrijd tegen De Graafschap afgelast

BREDA - Meerdere NAC-spelers zijn besmet met het coronavirus. Dat maakt de club donderdagmiddag bekend. Als gevolg hiervan is de wedstrijd De Graafschap - NAC die morgen op de planning stond afgelast.

In overleg met de arts van de KNVB, de clubarts van NAC Breda en de GGD is besloten dat de gehele selectie in thuisquarantaine wordt geplaatst, om verder besmettingsgevaar te voorkomen. Om deze reden was de training van vanochtend afgelast en zal ook het duel tegen De Graafschap geen doorgang kunnen vinden. De selectie van NAC zal tot in ieder geval dinsdag in quarantaine verblijven. Hierna volgen nieuwe tests.

“Wij zijn erg verrast door de positieve testen”, zegt Algemeen directeur Mattijs Manders. “Al geruime tijd is de norm op kantoor om zoveel mogelijk thuis te werken en alle protocollen strikt na te leven. Ook op het trainingscomplex volgen wij strikt de regelgeving. Zo komen er alleen geteste personen op het complex, dienen leveranciers zich aan te melden en mondkapjes te dragen en mengt niemand zich in de groep.”

De KNVB zal zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vaststellen om de wedstrijd in te halen.