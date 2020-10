Na wedstrijd tegen de Graafschap wordt nu ook NAC - Cambuur uitgesteld

BREDA - De wedstrijd van NAC tegen Cambuur dit weekend gaat niet door. “Naar aanleiding van de verlengde thuisquarantaine van de NAC-selectie is in overleg met de KNVB en SC Cambuur besloten om het duel te verplaatsen”, laat NAC weten. De wedstrijd zal, onder voorbehoud van wijzigingen op basis van de testuitslagen, dinsdag 20 oktober om 18:45 uur worden ingehaald.

Er gaat opnieuw een streep door een wedstrijd van NAC. Vorig weekend kon de wedstrijd tegen de Graafschap niet doorgaan vanwege meerdere coronabesmettingen bij het eerste elftal van NAC. En gisteren maakte NAC bekend dat er opnieuw meerdere spelers en stafleden van NAC positief getest waren op het coronavirus. Die testen waren maandag afgenomen om te zien of het verantwoord was de trainingen te hervatten. Dat bleek dus niet het geval.

Naar aanleiding van de nieuwe positieve testen is besloten ook de wedstrijd tegen Cambuur uit te stellen. De wedstrijd zal waarschijnlijk dinsdag 20 oktober om 18:45 uur worden ingehaald.

De spelers van NAC zitten momenteel in quarantaine en mogen niet trainen. “Momenteel zijn we in afwachting van de resultaten van wederom een COVID-19 test. Ditmaal de reguliere PCR-testen. Op basis van de uitslagen van deze tests zal er, in overleg met de GGD een beslissing worden genomen over de verdere planning en het hervatten van de training”, aldus NAC.