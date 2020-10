Gehavend NAC lijdt eerste puntenverlies met 0-4 nederlaag tegen Cambuur

BREDA - Het NAC dat dinsdagavond op het veld verscheen van het Rat Verleg Stadion was niet het NAC zoals we dat afgelopen weken gezien hebben. Vanwege diverse Covid-19 besmettingen moest Maurice Steijn, die zelf ook niet aanwezig kon zijn, een fors aantal wijzigingen doen in de basisopstelling. NAC was niet opgewassen tegen Cambuur en verloor met 0-4.

Door het coronavirus kon Steijn, die zelf ook niet bij de wedstrijd kon zijn, forse wijzigingen doorvoeren. Tot overmaat van ramp moest Moreno Rutten tijdens de warming-up afhaken met een blessure. Dit betekende het debuut van Gylermo Siereveld, Kaj de Rooij en de rentree van Anouar Kali op het Bredase middenveld. Dion Malone schoof een linie terug en nam plaats naast Roger Riera in het hart van de verdediging.

Na 39 minuten pakte Cambuur de leiding. Een voorzet werd door Robert Mühren nog op de paal geschoten, maar in de rebound was het oud NAC-speler Giovanni Korte die de 0-1 op het scorebord schoot. Dit was tevens de ruststand.

Na rust veranderde het spelbeeld. NAC zocht nadrukkelijker de aanval en stond met veel spelers op de helft van Cambuur. Toch was het in de 59e minuut weer raak voor de Friezen. Mitchell Paulissen draaide op de rand van het zestienmetergebied knap weg en schoot de bal hard achter Nick Olij in de verre hoek. 0-2.

Met een aantal wissels probeerde NAC het tij te keren, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk liep Cambuur uit naar een 0-4 overwinning in het Rat Verlegh Stadion.

Aanstaande vrijdag staat de uitwedstrijd tegen Almere City op het programma.