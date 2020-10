Zeer pijnlijke nederlaag voor NAC tegen Go Ahead Eagles

BREDA - NAC heeft een avond achter de rug die de ploeg waarschijnlijk zo snel mogelijk wil vergeten. Uit tegen Go Ahead Eagles was de Bredase club kansloos in de eerste ronde van de KNVB beker. Na twintig minuten stond het al 0-5. De wedstrijd eindigde in 6-0.

NAC Breda ging vanavond tegen Go Ahead Eagles op zoek naar eerherstel na de nederlagen tegen Cambuur en Almere City. Maar al heel snel werd duidelijk dat dat er niet in zat. Al na zeven minuten opende Beukema de score, en twee minuten later maakte Hendriks voor GA Eagles de 0-2. En daar hield het niet op. Na 19 minuten spelen stond NAC 0-5 achter.

Na de rust maakte Go Ahead Eagles in de 48e minuut de 0-6.

Corona

NAC is nog steeds zwaar gehavend door het coronavirus. Net zoals tegen Cambuur en Almere City miste de Bredase club ook deze wedstrijd weer belangrijke spelers vanwege het virus. Onder andere Thom Haye en Lex Immers ontbraken. Maar ook spelers als Van Hooijdonk, Schouten, De Rooij, Rutten, Monsalve en Kortsmit waren er vanwege diverse redenen niet bij.