Nick Olij verlengt contract tot 2024: ‘Ik wil me bij NAC verder ontwikkelen als keeper’

BERDA - Nick Olij en NAC Breda zijn tot overeenstemming gekomen over een verlenging van het contract van de doelman. Het nieuwe contract verbindt hem tot de zomer van 2024 aan de club. De huidige verbintenis wordt dus met drie jaar verlengd.

In de zomer van 2019 kwam de sluitpost over van AZ. Destijds kreeg hij een tweejarig contract, wat betekent dat zijn contract aankomende zomer zou aflopen. De 25-jarige doelman groeide in de afgelopen twee jaar uit tot één van de sterkhouders binnen het team. Zijn kwaliteiten zijn al twee seizoenen achtereen kracht bijgezet middels persoonlijke titels. Zowel vorig seizoen als in het huidige seizoen wist Olij zich te kronen tot Beste Keeper van de eerste periode.

Keeperstrainer Gabor Babos is erg blij met de verlenging van zijn eerste doelman: “Ik ben uiteraard ongelofelijk blij dat hij, na dit seizoen, nog drie seizoenen aan NAC verbonden blijft. Hij is een uitstekende keeper die in mijn ogen nog veel kan ontwikkelen om nog beter te worden. We gaan de komende jaren hard aan het werk om verder te ontwikkelen.”

Uiteraard is ook Nick Olij erg content: “NAC is een mooie club en een mooi podium om te laten zien wat ik kan en mij verder te ontwikkelen als keeper. We zijn een belangrijke weg ingeslagen als team en daarin heeft de trainer een heel belangrijke rol gespeeld. Hij heeft aangegeven waar we heen willen gaan en daar geloof ik hem in. Ik kan niet wachten om uiteindelijk het doel te halen waar we allemaal naartoe willen.”