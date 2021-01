De wegen van NAC Breda en Nacho Monsalve scheiden: Verdediger gaat terug naar Spanje

BREDA - NAC Breda neemt afscheid van Nacho Monsalve. De Spaanse verdediger en de club zijn tot overeenstemming gekomen over het per direct ontbinden van het contract. Nacho kwam dit seizoen, mede door blessures, niet in actie voor NAC. Dit in combinatie met persoonlijke overwegingen zorgt ervoor dat hij graag terugkeert naar zijn thuisland: Spanje.

Nacho speelde in het seizoen 19/20 voor het eerst voor NAC en werd direct bij aanvang van het seizoen aanvoerder. Door een knieblessure kwam hij dat seizoen tot slechts tien competitiewedstrijden en twee bekerwedstrijden, waaronder de kwartfinale tegen AZ in Alkmaar. In februari 2020 maakte Nacho na drie maanden zijn rentree. Vijf wedstrijden later, waarin hij veel aan spelen toe kwam, werd de competitie door het COVID-19 virus stilgelegd. In de voorbereiding op het huidige seizoen raakte Nacho wederom geblesseerd. Hierdoor kwam hij dit seizoen nog niet in actie voor NAC.

Nacho heeft vanmiddag op het Midglas Trainingscentum te Zundert reeds afscheid genomen van de selectie. Wij willen Nacho bedanken voor zijn inzet en doorzettingsvermogen en wensen hem heel veel succes in zijn verdere carrière.