Opluchting voor supporters: Toch alle wedstrijden uit Keuken Kampioen Divisie live te zien

BREDA - De opluchting zal groot zijn bij de supporters van NAC. De wedstrijden van de club uit Breda zijn ook komende periode allemaal live te zien op ESPN, het nieuwe Fox Sports. Vanwege de hoge kosten van het uitzenden was ESPN eigenlijk van plan om ieder weekend nog maar vier wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie live uit te zenden.

Vanwege de coronacrisis – en de daarbij behorende overheidsmaatregelen om alle wedstrijden in het betaalde voetbal zonder publiek te laten plaatsvinden – zijn de 1e en 2e periode van de Keuken Kampioen Divisie live door ESPN uitgezonden om de supporters en sponsors de gelegenheid te geven om hun club te blijven volgen. Maar aan dat beleid zou in de derde periode een einde komen. Vanaf 15 januari zouden nog ‘maar’ vier wedstrijden live worden uitgezonden. Die vier wedstrijden was wel een verdubbeling van wat ‘normaal’ is. Maar voor supporters en clubs was het niet genoeg. Zo zette het Supporterscollectief Nederland zelfs een crowdfunding op om de benodigde 400.000 euro zelf op te hoesten. Maar dat is nu niet meer nodig, maakte Keuken Kampioen Divisie directeur Marc Boele vandaag bekend.

“De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie – vanwege de coronacrisis – de live uitzendingen tóch mogelijk maken. Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineenslaan en dat het in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden”

Crowdfunding Supporterscollectief Nederland

Op vrijdag 8 januari startte het Supporterscollectief Nederland een crowdfunding om de wedstrijden in de 3e periode live te kunnen uitzenden. De opbrengst van de crowdfunding komt volledig ten gunste van het te betalen bedrag en wordt gebruikt om de clubs te steunen in hun initiatief om de live wedstrijden in de 3e periode te faciliteren. Het is voor supporters en sponsors nog steeds mogelijk te doneren via https://supporterscollectiefnederland.nl/help-de-kkd-crowdfunding-voor-live-tv/.