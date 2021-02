Vanavond speelt NAC eindelijk weer in een ‘vol’ stadion

BREDA - De eretribune zal vanavond tijdens het duel tegen Almere City FC niet leeg zijn. Dankzij de actie Smoel op de Stoel zijn 1200 stoelen gevuld met een foto. Met de actie wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek. Er is al 16.500 euro opgehaald.

NAC Breda speelt al lange tijd met lege tribunes. Vanwege de strenge coronamaatregelen is publiek niet welkom bij de wedstrijden. Swim to Fight Cancer besloot daarop in te spelen. Zij sloegen de handen ineen met NAC Breda en zette de actie Smoel op de Stoel op.

Voor 15 euro kon iedereen een Smoel op de Stoel aanschaffen voor in het stadion. 11 euro hiervan gaat rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding ten bate van kankeronderzoek. 4 euro draagt bij aan de kosten die worden gemaakt om de foto van website naar het stadion op de stoel te krijgen. Maar liefst 1200 mensen deden mee, en op die manier werd er al 16500 euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Shirts

Speciaal voor de gelegenheid draagt NAC vanavond ook bijzondere shirts. Onder de rugnummers staat ‘Love life. Fight cancer’ gedrukt. Na de wedstrijd worden deze unieke wedstrijd gedragen shirts geveild. De opbrengst van de veiling komt ook ten gunste van dit goede doel.